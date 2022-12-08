Мобілізація в Мелітополі – росіяни змушують чоловіків приходити у військкомати

Окупанти продовжують вчиняти протиправні дії та порушувати норми міжнародного права, інформує ZN.ua.

Мобілізація в Мелітополі – росіяни змушують чоловіків приходити у військкомати
© ntv.ru

Російська Федерація в черговий раз порушує норми міжнародного права, зокрема Женевську конвенцію, тим що проводить мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях України. За даними українського Генштабу, в місті Мелітополь Запорізької області чоловікам призовного віку почали роздавати повістки.

Через значні поточні втрати, російські загарбники планують поповнити ряди своїх військ мешканцями захоплених ними українських міст та сіл. Зокрема у Мелітополі "потенційним призовникам" роздають повістки з вимогою найближчим часом прибути до військового комісаріату.

Схожі дії окупанти вчиняють і на території анексованого Криму. Зокрема у місті Керч проводяться звірки даних військовозобов’язаних осіб на державних підприємствах.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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