Мобілізація в Мелітополі – росіяни змушують чоловіків приходити у військкомати
Окупанти продовжують вчиняти протиправні дії та порушувати норми міжнародного права, інформує
Російська Федерація в черговий раз порушує норми міжнародного права, зокрема Женевську конвенцію, тим що проводить мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях України. За даними українського
Через значні поточні втрати, російські загарбники планують поповнити ряди своїх військ мешканцями захоплених ними українських міст та сіл. Зокрема у Мелітополі "потенційним призовникам" роздають повістки з вимогою найближчим часом прибути до військового комісаріату.
Схожі дії окупанти вчиняють і на території анексованого Криму. Зокрема у місті Керч проводяться звірки даних військовозобов’язаних осіб на державних підприємствах.