Мені приходять чималі дивіденди: Сергій Притула розповів, на які гроші живе під час війни

Український телеведучий та волонтер Сергій Притула, фонд якого зібрав гроші на чотири "Байрактари" для ЗСУ, розповів про свої доходи у період війни. Він зізнався, що з донатів українців не бере собі ані копійки, а зараз живе на гроші, зароблені раніше, та на дивіденди, які отримує по кілька разів на рік.

Детальніше про своє фінансове становище знаменитість розповів у інтерв’ю "Вікнам". Він пояснив, що його фонд виплачує зарплату лише двом людям - бухгалтеру та керівнику, інформує Апостроф .

Фото: instagram.com/siriy_ua

"До повномасштабного вторгнення цей фонд вже існував з 2020 року. І тут було дві людини в штаті – це директорка Анна Гвоздяр і ще бухгалтер. І у них у фонді є зарплата, якою вона була і лишається. Оце єдине, на що витрачаються гроші з фонду. Якщо ми говоримо про утримання всього штабу людей, то ми не беремо ні копійки на це з тих грошей, які приходять з донатів з однієї простої причини: людина, яка кинула бодай 200 гривень, хоче, щоб за ці кошти щось купили військовим", - сказав Притула.

"Якщо мені треба перекрити якісь питання по операційці чи фінансово якось підтримати людей, які лишилися з нами, то для цього є така штука, як "комунікація з бізнесом". Є низка бізнес-структур, які нам люб’язно допомагають ось у цьому напрямку. Тобто, це абсолютно розділені речі. Гроші зі зборів йдуть виключно на армію", - додав він.

Фото: instagram.com/siriy_ua

Що стосується особистих доходів Притули, то себе шоумен назвав людиною достатньо заощадливою, яка, крім цього, багато років поспіль була однією з найбільш оплачуваних телеведучих країни.

"Дуже багато років я був одним з найбільш оплачуваних телеведучих країни. Крім цього, в мене було власне комедійне шоу і, м’яко кажучи, я достатньо заощадлива людина, і подушки, яка в мене була накопичена, мені, я сподіваюся, вистачить. До того ж минулого року я інвестував частину нашого сімейного бюджету в цінні папери. Кілька разів на рік мені приходять чималі дивіденди, які дозволяють мені утримувати себе, свою родину, мамі допомагати й на волонтерство донатити", - зізнався ведучий.