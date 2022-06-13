Оккупанты обстреляли Гуляйполе в Запорожье. Есть раненые мирные жители

В Запорожской ОВА сообщили о последствиях обстрела оккупантами Гуляйполя, информирует ZN.ua.

Оккупанты обстреляли Гуляйполе в Запорожье. Есть раненые мирные жители
© Запорожская областная военная администрация ОВА/telegram

РоSSийские оккупанты обстреляли Гуляйполе, сообщили в Запорожской ОВА. В результате вражеских обстрелов ранения получили четверо мирных жителей.

«В органы полиции поступило более десяти сообщений о последствиях артиллерийских обстрелов. Враг бил ракетами по частным домам гуляйпольцев. Во многих из них взрывной волной вынесли окна и повредили двери», – говорится в сообщении.

Указано, что от обломков ракет разрушены крыши домов, посечены стены домов, хозяйственных построек и гаражных помещений.

«По предварительной информации, в результате вооруженной атаки четыре человека получили осколочные ранения», – сообщили в ОВА.





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