Оккупанты обстреляли Гуляйполе в Запорожье. Есть раненые мирные жители

РоSSийские оккупанты обстреляли Гуляйполе, сообщили в Запорожской ОВА. В результате вражеских обстрелов ранения получили четверо мирных жителей.

«В органы полиции поступило более десяти сообщений о последствиях артиллерийских обстрелов. Враг бил ракетами по частным домам гуляйпольцев. Во многих из них взрывной волной вынесли окна и повредили двери», – говорится в сообщении.

Указано, что от обломков ракет разрушены крыши домов, посечены стены домов, хозяйственных построек и гаражных помещений.

«По предварительной информации, в результате вооруженной атаки четыре человека получили осколочные ранения», – сообщили в ОВА.