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2022-06-13
Оккупанты обстреляли Гуляйполе в Запорожье. Есть раненые мирные жители
В Запорожской ОВА сообщили о последствиях обстрела оккупантами Гуляйполя, информирует
© Запорожская областная военная администрация ОВА/telegram
РоSSийские оккупанты обстреляли Гуляйполе,
«В органы полиции поступило более десяти сообщений о последствиях артиллерийских обстрелов. Враг бил ракетами по частным домам гуляйпольцев. Во многих из них взрывной волной вынесли окна и повредили двери», – говорится в сообщении.
Указано, что от обломков ракет разрушены крыши домов, посечены стены домов, хозяйственных построек и гаражных помещений.
«По предварительной информации, в результате вооруженной атаки четыре человека получили осколочные ранения», – сообщили в ОВА.
Юлия Москаленко, ZN.ua