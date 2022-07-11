Похоронки приходять по всій країні: журналісти підрахували втрати РФ та військові витрати на війну в Україні

Росії війна за українські землі обходиться недешево: із держказни кожен третій рубль йде на діяльність Міноборони, Росгвардії, на закупівлю озброєнь та роботу спецслужб. На ці цілі за пів року витралили на один трильйон більше, ніж у 2021-му - понад 3,6 трильйона рублів, а за рік витрати можуть перевищити 8,2 трильйона, інформує Апостроф .

Це випливає із журналістського розслідування видання "Нова газета. Європа".

Журналісти підрахували, як Міноборони оцінює життя російських солдатів і чи вистачить ресурсів для відновлення російської військової машини.

Так, компенсації, нараховані родичам загиблих та пораненим на війні в Україні становлять більше 113 мільярдів рублів, 89 мільярдів з яких - виплачено. Це є свідченням того, що РФ втратила мінімум 10-11% особового складу від початкової кількості військ станом на лютий 2022 року (орієнтовно за загибель 4-7 тисяч осіб та поранення 7-12 тисяч).

У березні президент РФ Володимир Путін запропонував збільшити допомогу у разі поранення та загибелі силовиків - до 4,5 мільйона рублів за каліцтво призовникам, до 6 мільйонів - контрактникам, до 9,5 мільйонів рублів - родичам загиблих (до цього додається страховка за каліцтво/загибель до трьох мільйонів рублів, яку виплачує компанія "Согаз"). Таким чином, сукупно виплата становить безпрецедентні 12,5 мільйонів рублів за життя російського військовослужбовця.

Укінці березня резерви для виплат військовим РФ збільшили до 32 мільярдів рублів, на початку квітня — до 60 мільярдів. Хоч офіційно у Міноборони говорили про загибель тільки 1351 солдата та 3825 поранених.

Примітно, що на "другому етапі спецоперації", коли Росія перейшла до захоплення Донецької та Луганської областей, швидкість виділення лімітів уповільнилась. Якщо у перші 40 днів війни на компенсації загиблим було виділено 60 мільярдів рублів, то за наступні 90 днів - 53 мільярдів.

"Росгвардії востаннє збільшували ліміти на виплати за загиблих та поранених 27 квітня до 8,3 млрд рублів. МВС один раз виділили 414 млн рублів. Найбільші кошти для виплати компенсацій отримало Міноборони. Це 104 млрд. рублів. Гроші для виплат перераховуються із резервного фонду уряду. Він активно поповнюється за рахунок нафтогазових наддоходів, які зросли, зокрема, через війну", - пише видання.



Станом на 1 червня по регіонах розподілили щонайменше 63 із 88 виділених на той час коштів. На карті видно військові частини, з яких регіонів беруть участь у війні, і хто зазнав найбільших втрат. Найбільше коштів перерахували Ростовській області та Забайкальському краю. Там базуються 8-а гвардійська та 29-а загальновійськова армія.

Основні втрати припали на Південний і Західний - найбоєздатніші військові округи РФ . Найменший бюджет виплат - у частин Східного округу, без невеликого Північного флоту.

Карта формує тільки приблизне уявлення про втрати.

Волонтерам, медикам, чиновникам, працівникам МНС також належать виплати у 3 мільйони у разі отримання каліцтва та 5 мільйонів рублів родичам у разі загибелі. За цією статтею бюджет виплатив 300 мільйонів рублів компенсацій.

Росія витратила тільки на закупівлю озброєнь та спецтехніки більше трильйона рублів, що майже на 440 мільярдів більше, ніж у першому півріччі минулого року.

"Ці 440 мільярдів, швидше за все, йдуть на капітальний ремонт та модернізацію техніки", - кажуть експерти.

Зважаючи на це, РФ знадобиться від трьох до десяти років, щоб відновити кількість ракет, авіації та бронетехніки до лютневого рівня, а якщо війна затягнеться - значно більше.

Витрати на зарплату та інші виплати військовослужбовцям зросли майже на 62 мільярди і досягли 440 млрд рублів за півроку (більше, ніж витратили на сферу вищої освіти за цей період).

Ремонт озброєнь коштував російським платникам податків ще 260 млрд рублів за півроку. Це у півтора рази більше, ніж у «мирному» 2021 році. На 44%, майже до 190 млрд рублів, злетіли й витрати на паливо, харчування та обмундирування військових. Тільки на паливо для танків та іншої техніки з федерального бюджету витрачається майже стільки, скільки на всю культурну сферу в країні.

На допомогу біженцям з України зарезервували 11,8 млрд рублів, витратили - 7,1 млрд. З них 1,8 млрд рублів пішло на розміщення та харчування, 4,7 млрд - на соцпідтримку та ліки.

Цікаво, що 18,6 мільярда коштів платників податків виділили "Інституту розвитку інтернету" на публікації "державного контенту, спрямованого на зміцнення громадянської ідентичності та духовно-моральних цінностей".