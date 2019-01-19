Контракт с "Газпромом" питал коррупцию в Украине, - Порошенко
Убытки из-за газовых контрактов с РФ в 2009 году составили $32 млрд.
Разница между реальными объемами потребленного газа и определенными контрактом с "Газпромом" питала коррупцию в Украине.
Об этом заявил Президент Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.
"Сегодня была пресс-конференция в НАК "Нафтогаз", где руководство компании сообщило, что общая сумма убытков Украины от выполнения подписанного с "Газпромом" контракта составила 32 млрд", - заявил президент.
Он отметил, что сейчас звучат популистские обещания о снижении цены на газ для Украинской в разы.
"А зачем сейчас обещать? Зачем же вы тогда зафиксировали цену 450 долларов за тысячу кубов, что почти вдвое превышает то, что платит Украина сейчас?", - добавил он.
"В этом есть очень большая опасность - или кремлевской пятой колонны, или популистов, которые пытаются обмануть популизмом", - добавил глава государства президент.
Порошенко подчеркнул, что если раньше от 20 до 30 млрд импортного газа закупалось из-за рубежа, а в контракте была обязанность покупать 50 млрд куб. м, то в 2017 году Украина купила только 14 млрд куб. м, а в 2018 - только 10 млрд куб. м.
Он отметил, что если сравнить 50 млрд куб. м в контракте и 10 млрд куб. м сейчас, возникает вопрос куда шли эти 40 млрд куб. м разницы?
"На питание коррупции, которую нашими усилиями мы остановили в энергетическом секторе", - подчеркнул президент.
Напомним, ранее "Нафтогаз" оценил убытки из-за газовых контрактов с РФ в 2009 году в $32 млрд. По словам главы НАК Андрея Коболева, эта суммы состоит из переплат, штрафов и других компонентов.
Напомним, В 2009 году премьер-министр Юлия Тимошенко подписала со тогдашним премьером РФ Владимиром Путиным 10-летний газовый контракт. Помимо высокой цены, он привел к монополизации "Газпромом" поставок газа в Украину, которая закупала до этого часть газа дешевле в Туркменистане. Киев также взял на себя обязательства покупать топливо по формуле "бери или плати".
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