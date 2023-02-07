Все більше медзакладів на окупованих територіях росіяни перелаштовують під шпиталі для військових – ISW

Окупанти продовжують зазнавати втрат.

Все більше медзакладів на окупованих територіях росіяни перелаштовують під шпиталі для військових – ISW
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Росіяни продовжують зазнавати втрат на фронті в Україні і все більше медичних медзакладів на окупованих територіях переобладнують під військові госпіталі. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

«На першому поверсі Каїрського психоневрологічного будинку-інтернату (Херсонська область) розмістили військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, а цивільних пацієнтів перевели на інші поверхи», – йдеться у зведенні Генштабу.

З районної лікарні населеного пункту Велика Лепетиха окупанти вилучили все медичне обладнання.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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