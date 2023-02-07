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2023-02-07
Все більше медзакладів на окупованих територіях росіяни перелаштовують під шпиталі для військових – ISW
Окупанти продовжують зазнавати втрат.
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
Росіяни продовжують зазнавати втрат на фронті в Україні і все більше медичних медзакладів на окупованих територіях переобладнують під військові госпіталі. Про це
«На першому поверсі Каїрського психоневрологічного будинку-інтернату (Херсонська область) розмістили військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, а цивільних пацієнтів перевели на інші поверхи», – йдеться у зведенні Генштабу.
З районної лікарні населеного пункту Велика Лепетиха окупанти вилучили все медичне обладнання.
Юлія Лавришин, ZN.ua