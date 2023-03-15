Росія планує набрати 400 тисяч контрактників до армії – Радіо Свобода

Набір розпочнеться вже цієї весни.

Росія планує набрати 400 тисяч контрактників до армії – Радіо Свобода
© Getty Images

З 1 квітня у Росії стартує новий набір контрактників до армії. Міністерство оборони Російської Федерації розіслало в регіони рознарядки, в яких вказано, на яку кількість військових треба поповнити армію. Відразу кілька регіональних ЗМІ повідомили, що загальна кількість сягає 400 тисяч чоловіків. Про це пише "Радіо Свобода".

Так, за планами МО РФ у Челябінській та Свердловській областях на професійну службу мають надійти по 10 тисяч осіб, у Пермському краї – 9 тисяч.За виконання плану відповідатимуть губернатори. Хоча основна частина роботи ляже на співробітників військових комісаріатів.

Крім цього, у Воронезькій області місцевим мешканцям знову почали вручати повістки у військкомати. Так було і у вересні минулого року після оголошеної Владіміром Путіним так званої "часткової мобілізації". Влада регіону наразі стверджує, що це робиться "виключно для актуалізації даних військового обліку".


Дарія Калиновська-Пархомець, ZN.ua





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