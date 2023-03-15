Росія планує набрати 400 тисяч контрактників до армії – Радіо Свобода
Набір розпочнеться вже цієї весни.
З 1 квітня у Росії стартує новий набір контрактників до армії. Міністерство оборони Російської Федерації розіслало в регіони рознарядки, в яких вказано, на яку кількість військових треба поповнити армію. Відразу кілька регіональних ЗМІ повідомили, що загальна кількість сягає 400 тисяч чоловіків. Про це
Так, за планами МО РФ у Челябінській та Свердловській областях на професійну службу мають надійти по 10 тисяч осіб, у Пермському краї – 9 тисяч.За виконання плану відповідатимуть губернатори. Хоча основна частина роботи ляже на співробітників військових комісаріатів.
Крім цього, у Воронезькій області місцевим мешканцям знову почали вручати повістки у військкомати. Так було і у вересні минулого року після оголошеної Владіміром Путіним так званої "часткової мобілізації". Влада регіону наразі стверджує, що це робиться "виключно для актуалізації даних військового обліку".