Росіяни облаштовують шпиталі в школах та погрожують депортацією мешканцям окупованих територій

В спортзал школи на Запоріжжі завезли сотню поранених окупантів.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. Всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими загарбниками. Внаслідок цього противник використовує цивільні навчальні заклади тимчасово заховплених територій у власних цілях. Про це інформує у вечірньому зведенні Генштаб, інформує ZN.ua.

Росіяни облаштовують шпиталі в школах та погрожують депортацією мешканцям окупованих територій
© ТСН

Так, в населеному пункті Високе Запорізької області, спортивний зал місцевої школи окупанти облаштували під військовий шпиталь. Медичні послуги надаються виключно російським військовослужбовцям.

Станом на 15 квітня на лікуванні перебувало близько 100 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості.

Водночас, російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятих територій України. Зокрема, в населеному пункті Таврія Херсонської області, загарбники активно здійснюють будинковий обхід місцевих мешканців, з метою перевірки наявності російського паспорта. Громадянам України, які не отримали російський паспорт, повідомлено, що у разі неоформлення документів до 1 червня, таку особу буде депортовано з конфіскацією усього особистого майна.

Крім того, українці не можуть виїхати з окупованих територій без російського паспорта.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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