Міноборони у 2023 році витратить на БПЛА 20 млрд грн: лише з українськими виробниками підписано уже 16 контрактів

Україна має найпростішу в Європі процедуру допуску БПЛА до експлуатації в армії, зазначають в міністерстві, інформує ZN.ua.

Міноборони у 2023 році витратить на БПЛА 20 млрд грн: лише з українськими виробниками підписано уже 16 контрактів
© Михайло Федоров/Telegram

Міністерство оборони України у 2023 році збільшить закупівлі БПЛА для Збройних Сил України, повідомляється на сайті Міноборони.

«Враховуючи потреби і запити української армії, у 2023 році на цей сегмент має бути спрямовано близько 20 млрд грн», - йдеться у повідомленні.

Лише з українськими виробниками безпілотників Міноборони «за останній час» підписало вже 16 контрактів. Зазначається, що в Україні зараз найпростіша у Європі процедура допуску БПЛА до експлуатації в армії.

«Після введення нової процедури допуску, яка раніше тривала півтора-два роки, а зараз займає лічені тижні, в період з листопада 2022 року по січень 2023 року Міністерством оборони України отримано від українських виробників 75 заявок на БПЛА різних типів. 13 із них уже отримали кодифікацію, затверджено технічні умови. Ще три типи БПЛА перебувають на стадії кодифікації», - розповіли в Міноборони.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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