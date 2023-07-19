Окупанти зробили з Мелітополя військовий шпиталь — Федоров

Мер Федоров каже, що містом цілодобово курсують швидкі з пораненими окупантами.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляє, що загарбники дедалі більше роблять із міста військовий шпиталь. Про це мер міста написав у своєму Telegram-каналі, інформує ZN.ua.

"Окупанти перетворили Мелітополь на медичний хаб для своїх 300-их", - наголошує мер міста.

Федоров також зазначає, що спостерігається цілодобове курсування карет швидкої допомоги та навіть вантажівок із пораненими окупантами. Скупчення відбувається поряд із колишнім дитячим санаторієм, який, за словами мера міста, загарбники ще на початку війни переробили на військовий шпиталь.

Що до так званих "елітних" важкопоранених, то, як і раніше повідомляв Федоров, їх відвозять до мелітопольського аеродрому. Звідки вже транспортують вертольотами до Криму.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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