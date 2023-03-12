На Луганщині загарбники вимагають від мобілізованих підписувати контракт із армією РФ, погрожують скасуванням соцвиплат — ОВА

Для підписання контракту необхідно мати, зокрема, копію російського паспорта, інформує ZN.ua.

На Луганщині загарбники вимагають від мобілізованих підписувати контракт із армією РФ, погрожують скасуванням соцвиплат — ОВА
© Минобороны РоSSии/t.me

Російські загарбники продовжують заходи з примусової паспортизації населення тимчасово окупованих територій Луганської області. Зокрема, військове керівництво РФ в обов’язковому порядку вимагає від всіх мобілізованих підписувати довготривалі контракти на проходження військової служби в російській армії. Для цього необхідно обов’язково мати, серед решти документів, копію паспорта громадянина РФ, повідомляє Луганська ОВА.

В іншому випадку військовослужбовцям та членам їхніх родин окупанти погрожують відмовою від усіх встановлених виплат та соціального захисту, передбаченого для військовослужбовців Росії.

Тим часом, близько 500 жінок звернулись до російської влади із претензією, що у так званій «ЛНР» не діє законодавство РФ. А саме, військове командування не приймає рапорти щодо звільнення за віком у чоловіків.

«Останні, напевно, й самі бажають повернутися додому, щоб залишитися живими, але вся система проти», - зазначають в ОВА.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Російська армія поповнює втрати танків розконсервованими Т-62 – британська розвідкаРосійська армія поповнює втрати танків розконсервованими Т-62 – британська розвідка
"Досить ґвалтувати справедливість": Кислиця закликає ООН не дати головувати Росії у Радбезі"Досить ґвалтувати справедливість": Кислиця закликає ООН не дати головувати Росії у Радбезі
Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер ЛяєнОбстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн
У Чорне море через Босфор увійшов корабель підсанкційної компанії з військовим вантажем для РФ – аналітикиУ Чорне море через Босфор увійшов корабель підсанкційної компанії з військовим вантажем для РФ – аналітики
ЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка БританіїЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка Британії
Блок рекламы


Похожие новости
Іран завершив укладання контракту на купівлю російських винищувачівІран завершив укладання контракту на купівлю російських винищувачів
Загарбники в Мелітополі вчергове проводять «інвентаризацію майна», яке можна відібрати — ФедоровЗагарбники в Мелітополі вчергове проводять «інвентаризацію майна», яке можна відібрати — Федоров
У керівництві армії РФ вимагають взяти Вугледар – ГенштабУ керівництві армії РФ вимагають взяти Вугледар – Генштаб
Окупанти на Луганщині їздять по домівках і пропонують паспорти РФ — ОВАОкупанти на Луганщині їздять по домівках і пропонують паспорти РФ — ОВА
У вересні окупанти планують провести «вибори» на Луганщині: «голосувати» дозволять без паспортів РФУ вересні окупанти планують провести «вибори» на Луганщині: «голосувати» дозволять без паспортів РФ
На окупованій території Херсонщини загарбники вилучають у місцевих жителів плавзасоби — ГенштабНа окупованій території Херсонщини загарбники вилучають у місцевих жителів плавзасоби — Генштаб
На Херсонщині росіяни погрожують депортацією усім, хто не отримав російський паспорт – ГенштабНа Херсонщині росіяни погрожують депортацією усім, хто не отримав російський паспорт – Генштаб
У Росії захмарна цифра втрат. Без підготовки на фронт Москва кинула 90% мобілізованих — розвідка УкраїниУ Росії захмарна цифра втрат. Без підготовки на фронт Москва кинула 90% мобілізованих — розвідка України
В окупованому Маріуполі загарбники почали відкриту мобілізацію – міськрадаВ окупованому Маріуполі загарбники почали відкриту мобілізацію – міськрада
Сербські ультранаціоналісти погрожують Белграду заворушеннями і закликають Росію на допомогуСербські ультранаціоналісти погрожують Белграду заворушеннями і закликають Росію на допомогу
Последние новости
Подгружаем последние новости