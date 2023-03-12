На Луганщині загарбники вимагають від мобілізованих підписувати контракт із армією РФ, погрожують скасуванням соцвиплат — ОВА

Російські загарбники продовжують заходи з примусової паспортизації населення тимчасово окупованих територій Луганської області. Зокрема, військове керівництво РФ в обов’язковому порядку вимагає від всіх мобілізованих підписувати довготривалі контракти на проходження військової служби в російській армії. Для цього необхідно обов’язково мати, серед решти документів, копію паспорта громадянина РФ , повідомляє Луганська ОВА.

В іншому випадку військовослужбовцям та членам їхніх родин окупанти погрожують відмовою від усіх встановлених виплат та соціального захисту, передбаченого для військовослужбовців Росії.

Тим часом, близько 500 жінок звернулись до російської влади із претензією, що у так званій «ЛНР» не діє законодавство РФ . А саме, військове командування не приймає рапорти щодо звільнення за віком у чоловіків.

«Останні, напевно, й самі бажають повернутися додому, щоб залишитися живими, але вся система проти», - зазначають в ОВА.