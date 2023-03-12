Іран завершив укладання контракту на купівлю російських винищувачів

Країна-партнер Росії давно вела переговори про ці літаки, інформує ZN.ua.

Іран завершив укладання контракту на купівлю російських винищувачів
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Представництво Ірану при ООН повідомило про завершення укладання з Росією контракту на закупівлю російських винищувачів Су-35. Про це стало відомо з публікації іранського державного видання IRIB.

Як зазначається, у постпредстві Ірану оголосили, що "російські літаки технічно прийнятні для Ірану".

Після того, як в жовтні 2020 року завершилися дії обмежень Ірану на закупівлю озброєнь, контракт на закупівлю Су-35 був фіналізований. Вартість контракту та кількість винищувачів не оголошують.

У січні 2023 року наявність угоди про закупівлю російських винищувачів підтвердив член парламентської комісії з національної безпеки та зовнішньої політики Ірану Шахріяр Хейдарі. Він повідомив, що літаки будуть доставлені до країни вже на початку нового року за іранським календарем, тобто після 21 березня.

Наприкінці грудня 2022 року західна розвідка повідомляла, що Росія збирається передати Ірану 24 винищувачі Су-35 в обмін на “дрони-камікадзе”.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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