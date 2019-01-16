Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку над Донбассом и возле Крыма

БПЛА вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку над Донбассом и возле Крыма
Беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk
Фото: uk.wikipedia.org

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk во вторник совершил разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе и вблизи оккупированного полуострова Крым.

Об этом сообщает "Украинский милитаристский портал".

Полет начался около 6 часов утра, когда RQ-4B Global Hawk взлетел с военной базы Сигонела в Италии. В 7:30 он зашел в воздушное пространство Украины и через час начал полет на Донбассе.

Около 15:30 он изменил курс и направился для выполнения задания вблизи оккупированного Крымского полуострова:

Фото: mil.in.ua

На Донбасс американский беспилотник летел через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии.

Фото: mil.in.ua

RQ-4 Global Hawk - стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат, оборудованный комплексом радиоэлектронной разведки. Свой первый полет он совершил 28 февраля 1998 с авиабазы ВВС США в Калифорнии.

Напомним, ранее наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ возле Попасной.


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