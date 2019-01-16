ЛаВРУН фюрера РФ исключил введение миротворческой миссии ООН на Донбасс

"Заставить Донбасс сдаться нереально".

Лавров исключил введение миротворческой миссии ООН на Донбасс
Фото: mid.ru

Министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров исключил введение миротворческой миссии ООН на Донбасс в том виде, в котором ее хочет видеть Украина.

Об этом он сказал на пресс-конференции в среду, комментируя различия между подходами РоSSии и стран запада к введению миротворцев.

"Когда миссия наблюдателей ОБСЕ стала испытывать проблемы с безопасностью - были инциденты, один сотрудник миссии погиб - мы в ответ на тревоги ФРГ и Франции предложили вооружить наблюдателей легким стрелковым оружием, но ОБСЕ отказалась", - цитирует Лаврова пресс-служба МИД РФ.

РоSSийский министр напомнил, что после этого Кремль выдвинул идею охранной миссии, которая предусматривала бы сопровождение наблюдателей ОБСЕ вооруженными охранниками ООН. Это предложение тоже не было поддержано.

Лавров заявил, что западные коллеги выдвинули "правила", которые якобы придумал спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

"Эти "правила" заключались не в том, чтобы как предусмотрено "Минском-2" содействовать прямому диалогу между Киевом и ополчением, а чтобы ввести на Донбасс 30-тысячный военный контингент ООН с тяжелыми вооружениями и взять под контроль весь периметр той территории Донбасса, о которой мы сейчас говорим. Затем распустить местное ополчение, полицию, местные администрации в Донецке и Луганске, и туда направить полицию и администрацию от ООН, которые и будут там все решать. При таком варианте там и выборов никаких на надо проводить, просто вместо консенсуса и компромиссов между Донбассом и Киевом будет навязано односторонние решение", - констатировал роSSийский министр Сергей Лавров.

Он считает, что мирное урегулирование должно начаться с прямыми переговорами между Украиной и оккупационными администрациями в Донецке и Луганске.

"Думаю, что нас все понимают, но хотят опять-таки делать вид, что единственный способ решения украинского кризиса - это пойти на поводу у нынешней власти и заставить Донбасс сдаться. Это нереально", - подытожил Лавров.

Напомним, формат миротворческой миссии является спорным вопросом для Украины и РФ, которая поддерживает боевиков.

Украина рассчитывает на полномасштабную миссию, которая возьмет под контроль всю оккупированную территорию Донбасса включительно с госграницей. РоSSия предлагает лишь "охранную миссию" для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в районе линии столкновения.


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