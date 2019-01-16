ЛаВРУН фюрера РФ исключил введение миротворческой миссии ООН на Донбасс

Министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров исключил введение миротворческой миссии ООН на Донбасс в том виде, в котором ее хочет видеть Украина.

Об этом он сказал на пресс-конференции в среду, комментируя различия между подходами РоSSии и стран запада к введению миротворцев.

"Когда миссия наблюдателей ОБСЕ стала испытывать проблемы с безопасностью - были инциденты, один сотрудник миссии погиб - мы в ответ на тревоги ФРГ и Франции предложили вооружить наблюдателей легким стрелковым оружием, но ОБСЕ отказалась", - цитирует Лаврова пресс-служба МИД РФ .

РоSSийский министр напомнил, что после этого Кремль выдвинул идею охранной миссии, которая предусматривала бы сопровождение наблюдателей ОБСЕ вооруженными охранниками ООН . Это предложение тоже не было поддержано.

Лавров заявил, что западные коллеги выдвинули "правила", которые якобы придумал спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

"Эти "правила" заключались не в том, чтобы как предусмотрено "Минском-2" содействовать прямому диалогу между Киевом и ополчением, а чтобы ввести на Донбасс 30-тысячный военный контингент ООН с тяжелыми вооружениями и взять под контроль весь периметр той территории Донбасса, о которой мы сейчас говорим. Затем распустить местное ополчение, полицию, местные администрации в Донецке и Луганске, и туда направить полицию и администрацию от ООН , которые и будут там все решать. При таком варианте там и выборов никаких на надо проводить, просто вместо консенсуса и компромиссов между Донбассом и Киевом будет навязано односторонние решение", - констатировал роSSийский министр Сергей Лавров.

Он считает, что мирное урегулирование должно начаться с прямыми переговорами между Украиной и оккупационными администрациями в Донецке и Луганске.

"Думаю, что нас все понимают, но хотят опять-таки делать вид, что единственный способ решения украинского кризиса - это пойти на поводу у нынешней власти и заставить Донбасс сдаться. Это нереально", - подытожил Лавров.

Напомним, формат миротворческой миссии является спорным вопросом для Украины и РФ , которая поддерживает боевиков.