Глава района Харькова забыла указать в декларации украшения на 600 тысяч гривен

Прокуратура направила дело в суд.

Глава района Харькова забыла указать в декларации украшения на 600 тысяч гривен
Чиновница не указала в декларации украшения на 600 тысяч гривен
Фото: LB.ua

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по делу главы Новобаварского района Харькова Татьяны Цибульник.

Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Отмечается, что в 2016, 2017, а также в 2018 годах году чиновница не указала в документах украшения на 600 тысяч гривен, которые были найдены в ее кабинете во время обысков. По словам Цибульник, ювелирные изделия не несут той ценности, которую озвучили эксперты.

Следователи открыли уголовное производство по статье 366 УК ("недостоверное декларирование данных"). Если вину чиновницы докажут, ей грозит наказание в виде лишения свободы на два года с правом занимать должности на три года.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро открыло производство в отношении депутата Игоря Луценко по ст.366-1 Уголовного кодекса - декларирование недостоверной информации.


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