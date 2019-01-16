Во Львове начальник отдела Госаудитслужбы попался на взятке в 30 тыс. гривен
. Задокументировано неоднократное вымогательство и получение им взяток на общую сумму 90 тысяч гривен.
Во Львове правоохранители поймали на взятке начальника отдела Западного офиса Государственной аудиторской службы Украины. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Установлено, что чиновник, злоупотребляя служебным положением, организовал схему системного вымогательства и получения от работников бюджетных учреждений Западного региона Украины взяток за содействие в неотражении выявленных нарушений при проведении аудита.
Злоумышленника разоблачили при получении очередной взятки в сумме 30 тысяч гривен от главного бухгалтера одного из культурных учреждений Львова. Задокументировано неоднократное вымогательство и получение им взяток на общую сумму 90 тысяч гривен.
Проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от 1500 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Накануне высокопоставленный сотрудник Судебной администрации попался на взятке почти 250 тысяч гривен.
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Политика
16.01.2019 12:21