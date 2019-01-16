?Телефонный мошенник выманил у 15-летней дочери нардепа почти 140 тыс. гривен

Девушке сообщили, что ее родители якобы попали в ДТП.

Телефонный мошенник в понедельник, 14 января, выманили у 15-летней дочери народного депутата Украины Юрия Соловья почти 140 тыс. гривен, сообщает ивано-франковское издание "Курс".

Мошенники позвонили девушке и сказали, что ее родители попали в ДТП и нужно срочно передать деньги таксисту, который должен был отвезти их из Ивано-Франковска, где проживает народный депутат, в Одессу. Девушка передала таксисту 1575 евро и 87,5 тыс. грн (всего - около 140 тыс. грн).

Юрий Соловей обратился с заявлением о преступлении в полицию. Правоохранители оперативно разыскали таксиста. Его задержали на территории Ивано-Франковской области по дороге в Одессу.

Таксист - житель Франковска, работает в местной службе такси. У него изъяли средства и взяли объяснения. Деньги уже вернули Юрию Соловью.

В областной полиции сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство по ст. 190 Уголовного кодекса Украины - "мошенничество".

Предварительно установлено, что таксист в сговоре с мошенниками не состоял и не является соучастником преступления. Также известно, что мошенник звонил из Одессы. Правоохранители его разыскивают.