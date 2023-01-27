"Герой оборони Тайланду": українці висміяли нардепа Тищенка у фотожабах

Українці бурхливо відреагували у мережі на черговий скандал з народним депутатом Миколою Тищенком. Його 26 січня оперативно виключили з політичної сили "Слуга народу" за перебування в Таїланді, коли в країні - війна, інформує Апостроф.

"Апостроф" зібрав найкумедніші меми та фотожаби з приводу цієї історії.

Виявилося, що попри заборону на виїзд держслужбовців із країни не з державною метою, Микола Тищенко помандрував у Таїланд. Інформацію про це написало саме Посольство України у Королівстві Таїланд. Мовляв, там нардеп хотів організувати зустріч із біженцями.

Повідомлення про поїздку політика на курорт, коли в країні війна, миттю викликало суспільний резонанс. А партія одразу ж виключила Тищенка зі своїх лав.

Тепер користувачі жартують і готові нагородити Тищенка за заслуги перед Пхукетом.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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