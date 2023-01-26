"Сподіваюся, після цього остаточно дійде до всіх": у нардепа Тищенка забрали посаду і готують до виключення з партії
Народного депутата "Слуги народу" Микола Тищенко, який під час повномасштабної війни в Україні вирушив до Таїланду, звільнять з посади заступника голови фракції, виключать зі складу фракції та партії.
Про це 26 січня
"Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни.Тому готуємо ряд кадрових рішень. 1. Звільнення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції "Слуга Народу". 2. Скликаємо термінове засідання, щоб виключити його зі складу нашої фракції. 3. Звертаюся до Олени Шуляк з проханням виключити його з партії "Слуга Народу". Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що. Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни", - написав він.
Інформацію про звільнення с посади заступника голови фракції підтвердила речниця "СН" Юлія Палійчук.
Напередодні Тищенко заявив, що вирішив провести зустріч у Таїланді, темою якої було б "обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд".