"Сподіваюся, після цього остаточно дійде до всіх": у нардепа Тищенка забрали посаду і готують до виключення з партії

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Народного депутата "Слуги народу" Микола Тищенко, який під час повномасштабної війни в Україні вирушив до Таїланду, звільнять з посади заступника голови фракції, виключать зі складу фракції та партії.

Про це 26 січня повідомив голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія.

"Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни.Тому готуємо ряд кадрових рішень. 1. Звільнення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції "Слуга Народу". 2. Скликаємо термінове засідання, щоб виключити його зі складу нашої фракції. 3. Звертаюся до Олени Шуляк з проханням виключити його з партії "Слуга Народу". Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що. Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни", - написав він.

Микола Тищенко

Інформацію про звільнення с посади заступника голови фракції підтвердила речниця "СН" Юлія Палійчук.

Напередодні Тищенко заявив, що вирішив провести зустріч у Таїланді, темою якої було б "обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд".


Алексей Ионов, politeka.net





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