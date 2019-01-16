В НАТО призвали РоSSию освободить украинских моряков

Суд в Москве продлил арест 20 украинских моряков.

В НАТО призвали РоSSию освободить украинских моряков
Фото: vkurse.ua

В НАТО выразили поддержку в вопросе скорейшего освобождения военнопленных украинских моряков, захваченных роSSийскими военными в Керченском проливе.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер после встречи с главой Генштаба ВСУ Виктором Муженко.

"Серьезная дискуссия с главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко сегодня в штаб-квартире НАТО. Важно, чтобы РоSSия освободила украинских моряков и корабли, которые она захватила. Мы продолжаем работать с Украиной над укреплением безопасности и поддержанием прогресса в оборонных реформах", - написала она в твиттере.

Serious discussion with Ukrainian CHOD Viktor Muzhenko @NATO HQ today. Allies fully support #Ukraine. It is essential that #Russia releases the Ukrainian sailors and ships it seized. We continue to work w/ Ukraine to strengthen security & sustain progress on defence reforms. pic.twitter.com/0LqUJAiu7u

— Rose Gottemoeller (@Gottemoeller) 15 января 2019 г.

Ранее посольство США в Украине в очередной раз призвало роSSийские власти освободить украинских моряков, а не использовать их в политической игре.

Напомним, 15 января Лефортовский районный суд Москвы начал рассматривать в закрытом режиме вопрос продления ареста 24 украинских моряков, взятых в плен Россией. В настоящее время 16 морякам продлили арест до 24 апреля, еще 4 - до 26 апреля. Заседание по четырем морякам отложено на 9:00 16 января.

Перед рассмотрением суд рассмотрел ряд ходатайств от защиты. При этом украинцев "разбили" на четверки, чтобы решения в каждом случае принимал другой судья.

24 украинских моряка были захвачены в плен роSSийским пограничниками 25 ноября 2018 года. Оккупационный суд Крыма арестовал их до 24 января, после чего РФ этапировала украинцев в Москву.


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