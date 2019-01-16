РоSSия отказалась платить взносы в Совет Европы в 2019 году
Делегация РФ также отказалась ехать на январскую сессию ПАСЕ.
Вице-спикер Госдумы РоSSии Петр Толстой по итогам консультаций с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье в Женеве заявил, что РФ не будет платить взнос в ПАСЕ в 2019 году
Об этом сообщает ТАСС.
"ПАСЕ не получить роSSийского взноса. РоSSия не будет покупать билеты на тот фильм, который она не смотрит", - заявил Толстой.
Он также высказался против направления роSSийской делегации на сессию ПАСЕ, которая пройдет в январе.
Комитет Госдумы РФ по международным делам уже подготовил проект заявления, где будет предложено не направлять делегацию на январскую сессию и оставить в силе решение о заморозке выплат в бюджет Совета Европы.
"Государственная дума не видит оснований для возвращения роSSийской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты взносов РФ в бюджет Совета Европы", - говорится в проекте. В связи с этим депутаты намерены заявить "о нецелесообразности направления заявки на подтверждение полномочий членов роSSийской делегации в ПАСЕ в 2019 году". Принимая такое решение, мы действуем в интересах наших граждан и роSSийского государства", - говорится в документе.
Напомним, РоSSия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года после оккупации Крыма и начала боевых действий на украинском Донбассе.
В 2017 году россияне отказалась платить взносы в бюджет СЕ, требуя, чтобы в регламент ПАСЕ были внесены изменения, которые не позволят накладывать на них санкции. Идею снятия санкций с РоSSии открыто поддерживал генсек СЕ Турбьен Ягланд и ряд западных депутатов.
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