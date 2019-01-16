Возле консульства РоSSии в Одессе произошла потасовка с полицией
Один из активистов облил краской сотрудников Нацгвардии.
Возле генерального консульства РоSSии в Одессе произошла потасовка с полицией.
"Во время акции в поддержку наших военнопленных моряков, проходившей сегодня под стенами генерального консульства РФ в Одесса, один из активистов прибегнул к хулиганским действиям. Свою поддержку он пытался продемонстрировать, бросив банку с краской в забор диппредставительства над шеренгой Национальная гвардия Украины. Почти вся краска попала на нацгвардейцев вместо забора", - сообщил в фейсбуке советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.
Полицейские решили задержать хулигана. Другой участник событий начал оттягивать полицейских, мешая им выполнять свои обязанности.
В результате обоих правонарушителей забрали в отделение полиции для дачи пояснений. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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Политика
16.01.2019 09:02