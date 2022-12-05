Іспанська поліція вилучила ще три конверти з очима тварин, які адресувались українським консульствам

Поліція Іспанії вилучила три конверти із очима тварин, які були адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі.

Як повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, конверти були вилучені на поштовому відділені

«Розпочато слідчі дії. Загалом вже маємо 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам в 12 країнах», - зазначив Ніколенко.