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2022-12-05
Іспанська поліція вилучила ще три конверти з очима тварин, які адресувались українським консульствам
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Поліція Іспанії вилучила три конверти із очима тварин, які були адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі.
Як повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, конверти були вилучені на поштовому відділені
«Розпочато слідчі дії. Загалом вже маємо 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам в 12 країнах», - зазначив Ніколенко.
Ірина Знась, ZN.ua