Стало известно, каких ценностей не нашли при инвентаризации в Лавре
Информации о стоимости пропавших вещей нет.
Восемь икон, деревянную чашу и крест не нашли при инвентаризации ценностей в Киево-Печерской лавре.
Об этом сообщил заместитель председателя Украинского общества охраны памятников истории и культуры, бывший член общественного совета при Министерстве культуры Украины Богдан Кожушко, передает Радио Свобода.
"Нет восьми икон. Все иконы 19 века. Отсутствует также деревянный потир (чаша – ред.) и крест", – рассказал Кожушко, ссылаясь на список инвентаризации. При этом он добавил, что не владеет информацией о стоимости пропавших вещей.
"В том списке, что мне предоставили, нет оценки стоимости пропавших вещей", – добавил он.
8 января министр культуры УкраиныЕвгений Нищук рассказал, что инвентаризация в Киево-Печерской лавре обнаружила пропажу нескольких ценных икон. Он отметил, что потери могли произойти "еще до 2003 года".
9 января пресс-секретарь Министерства культуры Украины Юлия Даценко сообщила, что ревизия министерства проверила наличие и состояние ценностей в Киево-Печерской лавре и не смогла установить местонахождение десяти предметов, представляющих культурную ценность. Заявление об исчезновении ценностей направлено в правоохранительные органы.
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