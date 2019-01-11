После окончания военного положения в Украину не пустили 800 роSSиян

Пограничники продолжают осуществлять усиленные меры по проверке иностранных граждан.

После окончания военного положения в Украину не пустили 800 россиян
Украинские пограничники
Фото: oleg-leusenko.livejournal.com

Более 800 граждан РоSSийской Федерации не пустили в Украину после окончания действия военного положения.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"После прекращения военного положения пограничники продолжают осуществлять усиленные меры по проверке въезда иностранных граждан в Украину. Так, с 26 декабря более 800 гражданам РФ отказано в пропуске", - говорится в сообщении.

Пограничники напомнили, что при пересечении границы иностранцами и лицами без гражданства, в том числе гражданами РФ, они постоянно отделяют группы риска и проводят дополнительные меры, чтобы не допустить в украину лиц, которые могут быть причастны к провокационным действиям.

Напомним, военное положение вводилось с 28 ноября на 30 суток в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Такое решение было принято в связи с актом вооруженной агрессии РоSSии в районе Керченского пролива и угрозой масштабного вторжения на фоне оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

В связи с военным положением Госпогранслужба Украины усилила меры контроля на границе и ограничила въезд в страну граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Ограничения остались в силе и после окончания военного положения.


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