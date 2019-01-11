Комитет избирателей назвал первые нарушения в избирательной кампании

Рекламные материалы зарегистрированных кандидатов не содержат обязательной полиграфической информации.

Комитет избирателей назвал первые нарушения в избирательной кампании
Агитационные бигборды в Киеве
Фото: Макс Требухов

Комитет избирателей Украины сообщил о первых фактах незаконной агитации во время президентской кампании-2019. Речь идет о бигбордах зарегистрированных кандидатов, размещенных еще до начала избирательной кампании.

В частности, в Киеве и других областях заметили билборды с агитацией в пользу кандидатов Сергея Каплина и Андрея Садового, где на билбордах не было сведений о типографии, тираже и заказчиках. Рекламные плакаты были развешены еще до начала избирательного процесса, однако после регистрации политиков в ЦИК к этим материалам изменились требования - агитация кандидатов должна соответствовать закону "О выборах президента Украины".

КИУ отмечает, что агитационные материалы без исходных данных зафиксированы в интернет-изданиях, причем их публикация не была оплачена из избирательного фонда кандидата.

Если кандидаты заявляют, что не имеют отношения к уже размещенным агитационных материалов, то они должны обратиться в суд, добавили в КИУ.

Напомним, в Украине 31 декабря началась предвыборная кампания по выборам президента-2019. Она продлится 90 дней. Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года.


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