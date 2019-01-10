Международные эксперты забраковали уже 32 кандидата в Антикоррупционный суд

На третьем заседании Общественного совета ветировали еще 12 кандидатов.

Международные эксперты забраковали уже 32 кандидата в Антикоррупционный суд
Фото: antac.org.ua

Общественный совет международных экспертов поставил под сомнение еще 12 кандидатур в Антикоррупционный суд.

Об этом сообщается на сайте "Центра противодействия коррупции".

"Состоялось третье заседание Общественного совета международных экспертов. Сегодня под сомнение поставили еще 12 кандидатов, добродетель и профессионализм которых рассмотрят на совместном заседании с Высшей квалификационной комиссией судей. В целом международники ветировали уже 32 кандидатов", - говорится в сообщении.

В частности, среди сомнительных кандидатов оказались Маркиян Галабала, Юрий Бурбела, Игорь Сичеславский, Валерия Черная, Андрей Малеев, Василий Постульга, Сергей Бондарь, Валерий Станиславский, Игорь Кос, Диана Занини, Василий Гончарук и Ольга Саландяк.

8 из 12 заветированных кандидатов также указаны в списке сомнительных кандидатов, который на днях презентовали общественные организации.

4 января, состоялось первое заседание совета международников, на котором забраковали восьмерых кандидатов кандидатов.

Ранее сегодня международные эксперты забраковали еще 12 кандидатов в Антикоррупционный суд. Таким образом, участие в конкурсе еще 8 кандидатов остается под вопросом.

До 11 января должно состояться еще несколько заседаний экспертов. После этого должно состояться совместное заседание Общественного совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей.

Напомним, запуск ВАКС с минимум 35 судьями - это один из "маяков" Международного валютного фонда, выполнение которого необходимо для продолжения сотрудничества.

В ноябре 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины избрала шестерых членов Общественного совета международных экспертов, которые будут заниматься отбором судей Высшего антикоррупционного суда.

Всего документы на должность судьи подали 342 кандидата, из них 240 в суды первой инстанции, 102 - в апелляционную палату. Всего в Высший антикоррупционного суда планируют набрать 39 судей, из них - 12 в Апелляционную палату.

Отметим, что по результатам первого этапа конкурса - тестирования - в конкурсе свое участие прекратили 295 кандидатов.


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