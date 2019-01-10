Савченко в 2018 году получила 400 тыс. компенсации за "депутатские расходы"

С января по март 2018 года депутат также получила более 80 тыс. заработной платы.

Народный депутат Надежда Савченко в 2018 году получила более 422 тысяч гривен из госбюджета в качестве возмещения расходов, связанных с выполнением депутстких полномочий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ответ аппарата Верховной Рады.

"Для возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в соответствии с ч.4 ст.32 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" выплачены средства в сумме 422 880,00 гривен", - сказано в сообщении.

Заработную плату Савченко выплачивали в течение трех месяцев - с января по март, вплоть до ареста. В январе она получила 33 561,90 грн, в феврале - 35 240,00 грн, а в марте - 15 018,96 грн.

С апреля и до конца 2018 заработную плату Надежды Савченко не выплачивали.

Напомним, 22 марта 2018 года Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила правоохранительным органам разрешение на ее задержание и арест. С 23 марта Савченко находится под стражей в Киевском СИЗО , в декабре суд ограничил депутату и ее адвокатам сроки ознакомления с материалами дела до 20 января.

Савченко вменяют сговор с целью силового захвата власти, подготовку к силовому захвату власти, подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков, подготовку к теракту, содействие террористической организации "ДНР", незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).