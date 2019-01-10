Порошенко выступил за земельную реформу

Президент Петр Порошенко заявил о необходимости земельной реформы, которая бы предусматривала возможность продажи земель сельскохозяйственного назначения.

"Я понимаю сакральное значение слова земля для каждого украинца. Земля - в сердце. Слова земля и продать - несовместимы. Но! Если кто-то считает, что земля государственная - это неправда. Земля давно разделена и принадлежит землевладельцам. В чем функция государства? Защитить селянина. Защитить от того, чтобы его не обманули и по дешевке не забрали землю. Сейчас государство выполняет эту функцию? Нет", - сказал Порошенко на встрече с общественностью Здолбуновского района Ровенской области.

Президент считает, что государство не делает это, и несмотря на мораторий земля де-факто является товаром. Порошенко считает, что такая ситуация недопустима и предложил начать общегосударственную дискуссию о рынке земли.

"Мы, действуя в угоду популистам, говорим: нет-нет-нет, мы не будем касаться этого вопроса. А почему это?", - сказал Порошенко и предложил несколько пунктов возможной земельной реформы, которые стоит обсудить.

Например, можно законодательно установить очень высокую минимальную цену на землю или высокий регистрационный сбор, который бы исключил возможность спекуляции землей. Также Порошенко предложил подумать о запрете на продажу земли иностранцам или ограничить площадь земучастков, которые можно сконцентрировать в одних руках.

"Но если фермер желает купить за справедливую цену 100-200 гектаров и быть конкурентоспособными, почему мы уничтожаем эту возможность абсолютно бессмысленным запретом? Собственники земельных паев страдают, советы и громады страдают, наживаются на действующей ситуации только аферисты и спекулянты, а мы, закрывая глаза, занимаем страусиную позицию и делаем вид, что ничего не происходит", - сказал Порошенко.

Президент уверен, что запуск рынка земли может стать "мощным локомотивом, который вытягивает экономику Украины на абсолютно другие высоты".

"Если от этого получит громада, если от этого получат собственники, если права их будут надежно защищены законом и будет инструмент привлечения иностранных инвестиций и прямых инвестиций, денег в село, тогда я за такую земельную реформу", - заявил он.

Напомним, что в Украине много лет действует мораторий на продажу земли, его впервые ввели в 2002 году сроком на пять лет. Мораторий рассматривали как временную меру, обусловленную тогдашним хаосом на рынке земли. С тех пор мораторий много раз продлевали, последний раз - до 1 января 2020 года (решение формально не вступило в силу). Продление моратория имеет технический характер и не имеет смысла, так как продажа земли все равно запрещена из-за отсутствия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Отмену моратория требует Международный валютный фонд и поддерживают ведущие украинские экономисты. Президент Петр Порошенко ранее говорил, что пока не видит шансов снять мораторий на продажу сельхозземель.

И.о. министра аграрной политики Максим Мартынюк говорил, что "политическое окно" для введения рынка земли появится не раньше 2020 года.