Ердоган закликав невідкладно реформувати Раду безпеки ООН

Він назвав "нестійким" порядок, при якому все вирішують п’ять країн, інформує ZN.ua.

Ердоган закликав невідкладно реформувати Раду безпеки ООН
© Facebook/Recep Tayyip Erdo?an

Порядок, при якому долю людства контролюють п'ять країн, "не є стійким". Раду безпеки ООН треба реформувати. Таку заяву у вівторок зробив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Anadolu.

"Нинішній порядок, який тримає долю людства в пастці між вустами п’яти країн, не є стійким. Існує нагальна потреба в реформуванні РБ ООН на основі інклюзивного та всеохоплюючого розуміння", – сказав Реджеп Таїп Ердоган.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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