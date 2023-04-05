Ердоган закликав невідкладно реформувати Раду безпеки ООН

Порядок, при якому долю людства контролюють п'ять країн, "не є стійким". Раду безпеки ООН треба реформувати. Таку заяву у вівторок зробив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Anadolu .

"Нинішній порядок, який тримає долю людства в пастці між вустами п’яти країн, не є стійким. Існує нагальна потреба в реформуванні РБ ООН на основі інклюзивного та всеохоплюючого розуміння", – сказав Реджеп Таїп Ердоган.