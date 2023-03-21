Шольц підтримав масштабну реформу інституцій ЄС — відмову від принципу одностайності

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що ЄС повинен відмовитися від принципу одностайності, в рамках якого прийняття того чи іншого рішення може заблокувати одна країна, яка з ним не згодна. Під час інтерв'ю Rheinische Post він заявив, що вважає доцільним, якщо в певних питаннях рішення будуть ухвалювати за допомогою підтримки більшості членів блоку.

Як приклад він навів зовнішню політику та фінансові питання, зокрема податкові.

"Не повинно бути так, що одна країна може все зупинити. Ми не повинні розглядати той факт, що не всі завжди згодні, як проблему, - сказав Шольц. - Потрібно шукати шляхи, щоб прийти до вирішення. Ми не можемо просто залишити всі інституційні структури такими, якими вони є".