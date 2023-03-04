Шмигаль назвав кроки реформування Державної митної служби

За його словами, Кабмін має чітке уявлення щодо майбутніх змін на митниці, інформує ZN.ua.

Шмигаль назвав кроки реформування Державної митної служби

Кабінет міністрів України чітко розуміє, яких кроків потрібно вжити в ході реформування Державної митної служби, щоб попереджувати зловживання в її діяльності. Уряд уже працює над змінами, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час спілкування з журналістами.

Він назвав низку складових реформи митниці в нашій державі:

  • Отримання повного доступу до Спільної бази даних з Європейським Союзом, до якої вже увійшла Україна (це, наприклад, дозволить замитнити авто в Європі і розмитнити в будь-якій точці нашої держави за єдиною митною декларацією). За словами Шмигаля, він особисто обговорює політичне рішення щодо відкриття всіх розділів реєстру з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
  • Створення можливості спільного контролю у всіх пунктах пропуску між ЄС та Україною, яка поки є лише в одному місці на Львівщині. Для цього готуються законодавчі зміни.


Максим Царук, ZN.ua





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