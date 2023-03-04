Шмигаль назвав кроки реформування Державної митної служби

Кабінет міністрів України чітко розуміє, яких кроків потрібно вжити в ході реформування Державної митної служби, щоб попереджувати зловживання в її діяльності. Уряд уже працює над змінами, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час спілкування з журналістами.

Він назвав низку складових реформи митниці в нашій державі: