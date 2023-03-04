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2023-03-04
Шмигаль назвав кроки реформування Державної митної служби
За його словами, Кабмін має чітке уявлення щодо майбутніх змін на митниці, інформує
Кабінет міністрів України чітко розуміє, яких кроків потрібно вжити в ході реформування Державної митної служби, щоб попереджувати зловживання в її діяльності. Уряд уже працює над змінами,
Він назвав низку складових реформи митниці в нашій державі:
- Отримання повного доступу до Спільної бази даних з Європейським Союзом, до якої вже увійшла Україна (це, наприклад, дозволить замитнити авто в Європі і розмитнити в будь-якій точці нашої держави за єдиною митною декларацією). За словами Шмигаля, він особисто обговорює політичне рішення щодо відкриття всіх розділів реєстру з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
- Створення можливості спільного контролю у всіх пунктах пропуску між ЄС та Україною, яка поки є лише в одному місці на Львівщині. Для цього готуються законодавчі зміни.
Максим Царук, ZN.ua