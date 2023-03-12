Французький Сенат ухвалив пенсійну реформу — по всій країні відбуваються протести

Це рішення не є остаточним, проте Уряд налаштований рішуче, інформує ZN.ua.

Французький Сенат 195 голосами проти 112 схвалив текст пенсійної реформи, згідно з якою встановлений законом вік виходу на пенсію до 2030 року збільшується з 62 до 64 років, повідомляє BFM.TV.

Тепер він має бути переданий на розгляд спільному комітету, а потім за нього ще раз мають проголосувати палати парламенту.

Ухвалення пенсійної реформи відбувалося на тлі протестів по всій країні. За даними поліції, сьогодні демонстрації проходили у понад 200 містах, участь в них взяли до мільйона людей. Лише у Парижі на вулиці вийшли 80-100 тисяч протестувальників.

Прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн у Twitter привітала зроблений Сенатом «важливий крок».

«Я продовжу докладати свою енергію разом з усім урядом, щоб ми завершили демократичний процес і щоб цей текст був проголосований», — додала вона.

Вона висловила впевненість, що у парламенті є більшість, яка проголосує за законопроєкт.

Тепер група сенаторів і депутатів повинна зустрітися в середу в спільному комітеті (CMP), щоб розробити проект компромісу між двома палатами, які потім повинні будуть окремо проголосувати за цей текст. Остаточне рішення ухвалить Національна Асамблея Франції.

Коли Макрон запропонував переглянути пенсійну систему Франції у 2019 році, профспілки розпочали найтриваліший транспортний страйк в історії Франції, внаслідок якого більша частина країни зупинилася. Але більш ніж через 45 днів транспортники повернулися до роботи, не маючи можливості дозволити собі тривалої відсутності зарплати.

Макрон, чия партія на той час контролювала Національну асамблею, здавалося, здобув перемогу у своїй війні на виснаження з французькими профспілками. Але потім вибухнула пандемія Covid19, і Макрон зупинив плани щодо перегляду пенсійного законодавства.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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