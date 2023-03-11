Французи вийшли на протести через пенсійну реформу Макрона

У різних куточках Франції знову відбуваються масштабні демонстрації проти непопулярної пенсійної реформи. За даними поліції, сьогодні демонстрації проходять у понад 200 місцях, і передбачається, що в них візьмуть участь до мільйона людей.

Лише у Парижі очікується рух 80-100 тис. протестувальників. За даними новинного каналу BFMTV, у деяких місцях спалахнули зіткнення між поліцією та деякими протестувальниками.

Цього тижня президент Еммануель Макрон двічі відхиляв вимоги профспілок обговорити план підвищення мінімального пенсійного віку з 62 до 64 років. Сенат Франції (верхня палата парламенту), який зараз розглядає положення законопроекту про пенсійну реформу, схвалив поправку, що передбачає збільшення віку виходу на пенсію до 64 років до 2030 року. Сенатори також підтримали можливість дострокового виходу на пенсію у 63 роки для тих, хто розпочав трудову діяльність у 20 років та має трудовий стаж не менше 43 років.