Рада Безпеки ООН потребує реформування – МЗС Чехії

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський вважає за необхідне реформувати Радбез ООН , оскільки неприпустимо, щоб країна-агресорка головувала в цій структурі, інформує ZN.ua .

«Я погоджуюся з Президентом України Зеленським, що Рада Безпеки ООН потребує реформування. Останнім свідченням цього є той факт, що установа, яка повинна забезпечити мир, очолюється державою, котра порушує Статут ООН та загрожує безпеці всього світу», - написав глава МЗС Чехії у Twitter .