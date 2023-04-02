Рада Безпеки ООН потребує реформування – МЗС Чехії

Росія постійно порушує саму суть правових рамок ООН.

Рада Безпеки ООН потребує реформування – МЗС Чехії
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Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський вважає за необхідне реформувати Радбез ООН, оскільки неприпустимо, щоб країна-агресорка головувала в цій структурі, інформує ZN.ua.

«Я погоджуюся з Президентом України Зеленським, що Рада Безпеки ООН потребує реформування. Останнім свідченням цього є той факт, що установа, яка повинна забезпечити мир, очолюється державою, котра порушує Статут ООН та загрожує безпеці всього світу», - написав глава МЗС Чехії у Twitter.

I agree with @ZelenskyyUa that the UN Security Council needs reforming. The latest evidence of that is the fact that the institution supposed to ensure peace is being presided over by a state that is violating the UN Charter ??and threating the security of the entire world.

— Jan Lipavsk? (@JanLipavsky) April 2, 2023

У свою чергу глава зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель зауважив, що Європейський союз захищатиметься від будь-яких зловживань під час головування Росії в Раді Безпеки ООН у квітні.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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