Три сотрудника "Воды Донбасса" ранены возле Крутой Балки
Грузовик водопроводчиков сгорел.
Три сотрудника коммунального предприятия "Вода Донбасса" получили ранения в районе села Крутая Балка (район Авдеевки и Ясиноватой) из-за обстрела.
Об этом говорится на сайте предприятия.
"Во время расчистки дороги к насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода были ранены три сотрудника Компании. Боеприпасами был поврежден и впоследствии сгорел автомобиль ЗИЛ-131. Характер ранений и другая информация в настоящее время уточняется", - заявила пресс-служба КП.
Крутая Балка находится под контролем "ДНР".
С 29 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей вступило в силу "рождественское перемирие". Это уже 18-я попытка добиться прекращения боевых действий с начала войны в Донбассе.
Все предыдущие перемирия систематически пророSSийскими боевиками в первый же день. Это перемирие не стало исключением: его нарушили в первые же часы.
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