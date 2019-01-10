Три сотрудника "Воды Донбасса" ранены возле Крутой Балки

Три сотрудника коммунального предприятия "Вода Донбасса" получили ранения в районе села Крутая Балка (район Авдеевки и Ясиноватой) из-за обстрела.

Об этом говорится на сайте предприятия.

"Во время расчистки дороги к насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода были ранены три сотрудника Компании. Боеприпасами был поврежден и впоследствии сгорел автомобиль ЗИЛ-131. Характер ранений и другая информация в настоящее время уточняется", - заявила пресс-служба КП.

Крутая Балка находится под контролем "ДНР".

С 29 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей вступило в силу "рождественское перемирие". Это уже 18-я попытка добиться прекращения боевых действий с начала войны в Донбассе.

Все предыдущие перемирия систематически пророSSийскими боевиками в первый же день. Это перемирие не стало исключением: его нарушили в первые же часы.