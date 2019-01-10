Три сотрудника "Воды Донбасса" ранены возле Крутой Балки

Грузовик водопроводчиков сгорел.

Три сотрудника коммунального предприятия "Вода Донбасса" получили ранения в районе села Крутая Балка (район Авдеевки и Ясиноватой) из-за обстрела.

Об этом говорится на сайте предприятия.

"Во время расчистки дороги к насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода были ранены три сотрудника Компании. Боеприпасами был поврежден и впоследствии сгорел автомобиль ЗИЛ-131. Характер ранений и другая информация в настоящее время уточняется", - заявила пресс-служба КП.

Крутая Балка находится под контролем "ДНР".

С 29 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей вступило в силу "рождественское перемирие". Это уже 18-я попытка добиться прекращения боевых действий с начала войны в Донбассе.

Все предыдущие перемирия систематически пророSSийскими боевиками в первый же день. Это перемирие не стало исключением: его нарушили в первые же часы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Черное море идет американский десантный корабльВ Черное море идет американский десантный корабль
NASA отложило визит главы "Роскосмоса" Рогозина из-за агрессии РФ в УкраинеNASA отложило визит главы "Роскосмоса" Рогозина из-за агрессии РФ в Украине
Опубликован перевод текста Томоса об автокефалии ПЦУОпубликован перевод текста Томоса об автокефалии ПЦУ
На Рождество украинцам покажут Томос об автокефалииНа Рождество украинцам покажут Томос об автокефалии
Климкин: если кто-то скажет, что мы вступим в ЕС и НАТО за год или два, не верьтеКлимкин: если кто-то скажет, что мы вступим в ЕС и НАТО за год или два, не верьте
Блок рекламы


Похожие новости
На Донбассе ранены двое военныхНа Донбассе ранены двое военных
Порошенко шокирован реакцией бывших партнеров по коалиции на события возле Керченского проливаПорошенко шокирован реакцией бывших партнеров по коалиции на события возле Керченского пролива
Возле границ Латвии засекли роSSийский самолет-разведчикВозле границ Латвии засекли роSSийский самолет-разведчик
Ситуация на Донбассе обострилась, ранены трое военныхСитуация на Донбассе обострилась, ранены трое военных
Сотрудникам Генпрокуратуры повысили оклады на 25%Сотрудникам Генпрокуратуры повысили оклады на 25%
Под санкции ЕС попадут лица, причастные к нападению на украинских моряков возле КерчиПод санкции ЕС попадут лица, причастные к нападению на украинских моряков возле Керчи
Возле Софийского собора задержали двух мужчин с холодным оружиемВозле Софийского собора задержали двух мужчин с холодным оружием
С начала суток на Донбассе ранены двое военнослужащихС начала суток на Донбассе ранены двое военнослужащих
Обвинение против сотрудника СБУ Карамушки передано в судОбвинение против сотрудника СБУ Карамушки передано в суд
Госдума фюрера РФ назвала инцидент возле Керченского пролива "грязным приемом" ПорошенкоГосдума фюрера РФ назвала инцидент возле Керченского пролива "грязным приемом" Порошенко
Последние новости
Подгружаем последние новости