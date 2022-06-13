Оккупанты обстреляли жилые районы Харькова: есть раненые

В воскресенье, 12 июня, оккупационные войска РФ обстреляли жилые районы Харькова и нанесли ракетные удары по городу, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Враг обстреливал жилые районы Харькова из артиллерии и РСЗО "Смерч" и "Ураган". Было несколько ракетных ударов по промышленным зданиям. В результате дневных обстрелов один гражданский получил ранения", - отметил Синегубов в Telegram.