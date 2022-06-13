Оккупанты обстреляли жилые районы Харькова: есть раненые

Было несколько ракетных ударов по промышленным зданиям, информирует ZN.ua.

Оккупанты обстреляли жилые районы Харькова: есть раненые
© Getty Images

В воскресенье, 12 июня, оккупационные войска РФ обстреляли жилые районы Харькова и нанесли ракетные удары по городу, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Враг обстреливал жилые районы Харькова из артиллерии и РСЗО "Смерч" и "Ураган". Было несколько ракетных ударов по промышленным зданиям. В результате дневных обстрелов один гражданский получил ранения", - отметил Синегубов в Telegram.

Войска РФ также обстреляли Чугуевский и Изюмский районы Харьковской области. В Коробочкине получил ранение мирный житель.


Анна Конюченко, ZN.ua





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