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2022-06-13
Оккупанты обстреляли жилые районы Харькова: есть раненые
Было несколько ракетных ударов по промышленным зданиям, информирует
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В воскресенье, 12 июня, оккупационные войска РФ обстреляли жилые районы Харькова и нанесли ракетные удары по городу, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
"Враг обстреливал жилые районы Харькова из артиллерии и РСЗО "Смерч" и "Ураган". Было несколько ракетных ударов по промышленным зданиям. В результате дневных обстрелов один гражданский получил ранения", - отметил Синегубов в
Войска РФ также обстреляли Чугуевский и Изюмский районы Харьковской области. В Коробочкине получил ранение мирный житель.
Анна Конюченко, ZN.ua