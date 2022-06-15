Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из «Ураганов». Есть погибшие и раненые
Враг обстрелял Днепропетровскую область запрещенными кассетными снарядами, информирует
В ночь на 15 июня роSSийские захватчики обстреляли Днепропетровщину, в результате чего четыре человека погибли, еще один получил ранения. Об этом
«Враг обстрелял из «Ураганов» Криворожский район. Ударил по жилым кварталам Апостоловской громады. Предварительно, в Апостолове погибли 4 мужчины, 1 - ранен. Он находится в больнице. В городе повреждено с десяток жилых домов и больница. Территория обстрела засыпана кассетными боеприпасами. Работают пиротехники», – сообщил Резниченко.
Он также добавил, что в Новомосковском районе зафиксировано два «прилета». В свою очередь глава Днепропетровской облрады Николай Лукашук
«В других районах области ночь прошла без обстрелов. Все пораженные ночью объекты – гражданские. РоSSийские оккупационные войска продолжают совершать военные преступления», – добавил Лукашук.