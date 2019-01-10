Посол Украины: мы спокойно можем стать 31-м или 32-м членом НАТО

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко считает, что Украина может стать следующим членом альянса после Македонии.

Об этом он сказал в интервью каналу "112 Украина", комментируя слова министра Павла Климкина о том, что вступление в НАТО - вопрос не двух, но и не 30 лет.

"Стать 30-м [членом альянса] Украина уже не успеет, но если мы будем работать, мы спокойно можем стать 31-м или 32-м членом НАТО. Альянс рассматривает, кроме Македонии, еще три страны, среди них Босния и Герцоговина, Грузия и Украина, которые готовятся стать членами альянса", - сказал Пристайко.

Он также рассказал, что НАТО льстит готовность Украины прописать евроатлантический курс в своей Конституции.

"Это не обязательный шаг, не все члены альянса имели такие положения в своих конституциях. Реакция НАТО на такой шаг сдержанная. Официальная реакция - что это решение Украины и украинского народа и оно уважается НАТО. Неофициально нам иногда говорят: знаете, нам приятно как организации, что Украина не только видит свое будущее в этой организации, но и так серьезно относится, что закрепляет в Конституции", - сказал посол.