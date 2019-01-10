Депутат Рады Куприй подал документы для регистрации кандидатом в президенты

Нардеп идет на выборы как самовыдвиженец.

?Депутат Рады Куприй подал документы для регистрации кандидатом в президенты
Фото: facebook.com/vitaliy.kupriy

Депутат Верховной Рады Виталий Куприй подал документы в Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в президенты.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

Куприй идет на выборы как самовыдвиженец.

Он был избран в Верховную Раду на выборах 2014 года по 29-му округу в Днепропетровской области. Выдвигался партией "Блок Петра Порошенко".

В марте 2015 года Куприй заявил о выходе из фракции БПП, пояснив это несогласием с политикой президента страны Петра Порошенко. Это произошло в те дни, когда бизнесмен Игорь Коломойский ушел с должности главы Днепропетровской облгосадминистрации. В апреле 2015 года было официально объявлено о выходе Виталия Куприя и еще нескольких депутатов Коломойского из фракции БПП.

В июле 2018 года Куприй вышел из партии "Укроп" и заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины.

Родился в 1973 году в Днепродзержинске (сейчас - Каменское). В 1995 году окончил Днепропетровский государственный университет, специальность - экономист, в 2002 году - австралийский Университет Маккуори, специальность - магистр делового администрирования.


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