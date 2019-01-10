Кабмин утвердил перенос рабочих дней в 2019 году

На Пасху у украинцев будет пять выходных, а на Новый год - четыре.

Кабинет министров утвердил перенос рабочих дней в 2019 году.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, вторник, 30 апреля придется отработать в субботу, 11 мая; понедельник, 30 декабря - в субботу, 21 декабря; вторник, 31 декабря - в субботу, 28 декабря. Кабмин предлагает рекомендовать перенести эти рабочие дни руководителям предприятий, учреждений и организаций для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.

Также отмечается, что этот перенос осуществлен "с целью рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования 1 мая - Дня труда и в 2020 году 1 января - Нового года".

Специальный режим работы банков в эти дни определяет Нацбанк.

Таким образом, пять выходных дней подряд будет с 27 апреля по 1 мая: в воскресенье, 28 апреля, празднуется Пасха и выходным автоматически становится следующий за ним понедельник, 29 апреля. 1 мая в Украине празднуется День труда.

На следующий Новый год в Украине ожидается четыре выходных дня подряд: с воскресенья, 29 декабря, по среду, 1 января нового 2020 года.

Напомним, по случаю католического Рождества и Нового года у украинцев было два выходных понедельника. С 29 декабря 2018 украинские банки перешли на новогодний график работы.

В целом в январе 2019 года украинцы отдыхают 10 дней: 1 января - Новый год (официальный выходной); 5 января - суббота; 6 января - воскресенье (Сочельник); 7 января - Рождество Христово (официальный выходной); 12 января - суббота; 13 января - воскресенье; 14 января - Старый Новый год (рабочий день); 19 января - Крещение (суббота, выходной).