"Батькивщина" заявила о нападении на своего депутата в Кривом Роге
Вадим Мирзоян госпитализирован с черепно-мозговой травмой и многочисленными переломами.
Неизвестные избили депутата Центрально-Городского районного совета, председателя Ингулецкой районной партийной организации "Всеукраинского объединения "Батькивщина" в Кривом Роге Вадима Мирзояна.
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной парторганизации партии.
"По предварительной информации, нападавшие воспользовались газовым баллончиком, после чего нанесли Вадиму Мирзояну сильный удар стальной трубой по голове и хладнокровно избили", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, председатель Ингулецкой районной парторганизации "Батькивщины" госпитализирован с черепно-мозговой травмой и многочисленными переломами.
В партии заявляют, что ранее на офис Ингулецкой районной парторганизации нападали дважды.
Полиция Днепропетровской области пока не комментировала информацию о нападении на депутата.
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Политика
10.01.2019 11:19