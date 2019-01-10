"Батькивщина" заявила о нападении на своего депутата в Кривом Роге

Вадим Мирзоян госпитализирован с черепно-мозговой травмой и многочисленными переломами.

Неизвестные избили депутата Центрально-Городского районного совета, председателя Ингулецкой районной партийной организации "Всеукраинского объединения "Батькивщина" в Кривом Роге Вадима Мирзояна.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной парторганизации партии.

"По предварительной информации, нападавшие воспользовались газовым баллончиком, после чего нанесли Вадиму Мирзояну сильный удар стальной трубой по голове и хладнокровно избили", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, председатель Ингулецкой районной парторганизации "Батькивщины" госпитализирован с черепно-мозговой травмой и многочисленными переломами.

В партии заявляют, что ранее на офис Ингулецкой районной парторганизации нападали дважды.

Полиция Днепропетровской области пока не комментировала информацию о нападении на депутата.