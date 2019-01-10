Украина не будет принимать заявки роSSийских наблюдателей на выборах президента, - Климкин

"Считаю это необходимым, когда речь идет о наблюдателях от страны-агрессора и оккупанта".

Украина пригласила на президентские выборы наблюдателей от ОБСЕ , однако на этот раз заявки от россиян принимать не будут.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Несколько дней назад, как и положено, направил письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингиборг Солрун Гисладоттир с приглашением направить наблюдательную миссию на президентские выборы в Украине. Среди других вполне стандартных вещей заметил, что МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации роSSийских наблюдателей", - написал Климкин в Facebook.

Министр добавил, что считает это необходимым, когда речь идет о наблюдателях "от страны-агрессора и оккупанта". Он отметил, что таких прецедентов немало в практике организации.

Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании 31 декабря решила ликвидировать избирательные участки в дипломатических учреждениях на территории РоSSии, а именно - в Москве, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Украинцам в РоSSии предлагается ехать голосовать в Тбилиси, Астану или Хельсинки.

Очередные выборы президента назначены на 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания началась 31 декабря.