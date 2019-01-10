Украина не будет принимать заявки роSSийских наблюдателей на выборах президента, - Климкин
"Считаю это необходимым, когда речь идет о наблюдателях от страны-агрессора и оккупанта".
Украина пригласила на президентские выборы наблюдателей от ОБСЕ, однако на этот раз заявки от россиян принимать не будут.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Несколько дней назад, как и положено, направил письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингиборг Солрун Гисладоттир с приглашением направить наблюдательную миссию на президентские выборы в Украине. Среди других вполне стандартных вещей заметил, что МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации роSSийских наблюдателей", - написал Климкин в Facebook.
Министр добавил, что считает это необходимым, когда речь идет о наблюдателях "от страны-агрессора и оккупанта". Он отметил, что таких прецедентов немало в практике организации.
Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании 31 декабря решила ликвидировать избирательные участки в дипломатических учреждениях на территории РоSSии, а именно - в Москве, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Украинцам в РоSSии предлагается ехать голосовать в Тбилиси, Астану или Хельсинки.
Очередные выборы президента назначены на 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания началась 31 декабря.
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Политика
10.01.2019 10:16