В ГБР заявили, что "дела Януковича" им не передавали

Речь об эпизодах завладения им резиденцией "Межигорье" и угодьями в Сухолучье.

Государственное бюро расследований не получало от Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры уголовные производства в отношении экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Сегодня ряд СМИ сообщил о том, что НАБУ и САП передали в Госбюро расследований уголовные производства в отношении беглого экс-президента Януковича. В частности, в сообщении шла речь об эпизодах завладения им резиденцией "Межигорье" (Новые Петровцы, Киевская область), а также дело о завладении им же охотничьими угодьями в Сухолучье Киевской области", - говорится в сообщении.

"Данная информация не соответствует действительности. Указанные уголовные производства в Государственный бюро расследований не передавались", - отметили в ГБР.

Напомним, в мае прошлого года Печерский райсуд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры передал бывшую президентскую резиденцию "Межигорье" в управление государства. Ранее, в 2014 году, суд вернул государству территорию "Межигорья", а расположенные на ней здания - компании "Танталит" - остались под арестом в рамках уголовного производства.

В 2007 году Янукович, возглавлявший Кабинет министров, передал "Межигорье" в уставный фонд госкомпании "Надра Украины", после чего она заключила договор мены с фирмой "Мединвесттрейд". Обмен заключался в том, что государство отдает частной фирме "Межигорье", а взамен получает два нежилых здания в Киеве по адресу Парковая аллея, 3 и Парковая аллея, 5-7. Спустя два месяца - в ноябре 2007 года - компания "Мединвесттрейд" продала резиденцию "Межигорье" фирме "Танталит", которая владела комплексом до бегства Януковича из Украины.

В сентябре 2016 года Государственная аудиторская служба пришла к выводу, что обмен между "Надрами Украины" и "Мединвесттрейдом" был неравноценным. Стоимость имущества, которым обменивались компании, в договоре была определена на уровне 111,7 млн гривен. Но выводы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз показала, что "Межигорье" стоило тогда 540 млн гривен. Таким образом, "Надра Украины" недополучила 428,3 млн гривен. Кроме того, на момент обмена у компании не было согласования от Фонда госимущества и Кабмина.

В сентябре 2015 года прокуратура вернула в госсобственность 17,5 га земли Януковича в Сухолучье.