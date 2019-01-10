Украине стать членом НАТО проще, чем членом Евросоюза, - Климкин

"Чем лучше мы будет выполнять Соглашение об ассоциации, тем быстрее мы получим членство в ЕС".

?Украине стать членом НАТО проще, чем членом Евросоюза, - Климкин
Павел Климкин
Фото: Sharij.net

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Украине стать членом НАТО будет проще, чем членом Европейского Союза.

Об этом он заявил журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

НАТО, конечно, проще, так как это фокус на реформирование сектора безопасности и обороны. Что касается Европейского Союза, можете считать, что это банально, но чем лучше мы будет выполнять Соглашение об ассоциации, чем лучше мы будем перенимать европейские стандарты, тем быстрее мы получим членство в ЕС, после того как получим европейскую перспективу", - сказал Климкин.

По его мнению, этого можно достичь в среднесрочной перспективе.

"Нам необходимо продолжить изменения в этой стране. Речь идёт не просто о реформах, а о фундаментальных изменениях в этой стране. Мы должны много сделать, чтобы стать членами ЕС и НАТО", - добавил глава МИДа.

Напомним, 22 ноября прошлого года Верховная Рада проголосовала за то, чтобы прописать в Конституции курс страны на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, а также исключить из нее норму о возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине.


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