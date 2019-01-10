Украина, ЕС и РоSSия проведут переговоры по газу 21 января
Второй раунд трехсторонних переговоров состоится в Брюсселе.
21 января в Брюсселе состоится второй раунд трехсторонних переговоров по газу в формате Украина - ЕС - РоSSия.
Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович в твиттере.
"Рад, что второй раунд политических трехсторонних переговоров с Россией и Украиной по долгосрочному транзиту газа в Европу состоится в Брюсселе 21 января. Встреча будет основана на прогрессе, достигнутом во время предыдущих политических и экпертных раундов", - сказал он.
Напомним, что первый раунд газовых переговоров по транзиту газа на уровне министров состоялся 17 июля в Берлине.
Вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович после их завершения анонсировал переговоры группы экспертов высокого уровня. Среди тем для обсуждения экспертов – вопрос, как имплементация Украиной европейского законодательства должна повлиять на будущий транзитный контракт и механизм тарифообразования, заложенный в нем, а также вопрос выделения из структуры "Нафтогаза Украины" нового оператора ГТС, который и должен стать стороной контракта.
Газовый и транзитный контракты между Украиной и Россией действуют до конца 2019 года.
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Политика
10.01.2019 09:50