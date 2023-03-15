Китай, Іран та РФ проведуть спільні військові навчання в Оманській затоці
Нові навчання базуватимуться на спільних морських навчаннях трьох країн, проведених у 2019 та 2022 роках, інформує
Китай, Іран та РФ проведуть спільні військові навчання в Оманській затоці. Навчання триватимуть з 15 до 19 березня, повідомляє
Міністерство оборони Китаю заявило, навчання допоможуть «поглибити практичну співпрацю між військово-морськими силами країн».
Нові навчання базуватимуться на спільних морських навчаннях трьох країн, проведених у 2019 та 2022 роках.
Китай розширює партнерство з Росією під час вторгнення Москви в Україну, поглиблюючи дипломатичні та економічні зв'язки. Західні офіційні особи також раніше висловлювали занепокоєння, що Пекін може розглядати можливість надання Росії летальної військової допомоги, але Китай заперечував ці звинувачення.