Китай, Іран та РФ проведуть спільні військові навчання в Оманській затоці

Нові навчання базуватимуться на спільних морських навчаннях трьох країн, проведених у 2019 та 2022 роках, інформує ZN.ua.

Китай, Іран та РФ проведуть спільні військові навчання в Оманській затоці
Фото ілюстративне
© Міністерство оборони РФ

Китай, Іран та РФ проведуть спільні військові навчання в Оманській затоці. Навчання триватимуть з 15 до 19 березня, повідомляє CNN.

Міністерство оборони Китаю заявило, навчання допоможуть «поглибити практичну співпрацю між військово-морськими силами країн».

Нові навчання базуватимуться на спільних морських навчаннях трьох країн, проведених у 2019 та 2022 роках.

Китай розширює партнерство з Росією під час вторгнення Москви в Україну, поглиблюючи дипломатичні та економічні зв'язки. Західні офіційні особи також раніше висловлювали занепокоєння, що Пекін може розглядати можливість надання Росії летальної військової допомоги, але Китай заперечував ці звинувачення.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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