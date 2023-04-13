У Путіна прокоментували рішення Арбітражу щодо виплат кримському "Нафтогазу"

Кремлю потрібен час, аби "все проаналізувати".

Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков заявив, що Росія проаналізує рішення Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, відповідно до якого країна-агресор повинна виплатити 5 млрд доларів компенсації за збитки та втрачене майно "Нафтогазу" у Криму з 2014 року, інформує ZN.ua.

У Путіна прокоментували рішення Арбітражу щодо виплат кримському
© Офіційний сайт Кремля

"Ця тяжба мала місце. Рішення нове. Потрібно проаналізувати. Наші фахівці, які займаються захистом прав Росії в цій справі, аналізуватимуть і ухвалюватимуть рішення про подальші дії", - заявив речник Кремля під час останнього брифінгу.

Нагадаємо, у жовтні 2016 року "Нафтогаз" та шість інших компаній Групи ініціювали арбітражне провадження проти Російської Федерації на підставі Угоди між КМУ та урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій. "Нафтогаз" звернувся з запитом до трибуналу, аби зобов’язати РФ виплатити компенсацію за порушення цієї угоди та за незаконну експропріацію стратегічно важливих енергетичних інвестицій компанії, що стали однією з основних мішеней РФ у Криму у 2014 році.

Усні слухання з питань юрисдикції та відповідальності по цій справі відбулися у Палаці миру в Гаазі у травні 2018 року. У лютому 2019 року трибунал прийняв рішення на користь "Нафтогазу".У липні 2022-го Гаазький апеляційний суд підтвердив юрисдикцію Арбітражного трибуналу у справі.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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