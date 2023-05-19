Росія без майбутнього: G7 та ЄС планує унеможливити відновлення експорту газу та нафти з РФ

Йдеться про країни, які раніше відмовилися від російських ресурсів, але можуть повернутись до них.

Країни G7 та Євросоюз планують заборонити імпорт газу з РФ за напрямками, де постачання вже раніше було скорочене. Про це із посиланням на джерела повідомляє Financial Times, інформує ZN.ua .

Ці санкції унеможливлять відновлення експорту російського трубопровідного газу в такі країни, як Польща та Німеччина.

Брюссель може вжити аналогічних заходів щодо російських нафтопроводів.

Один із співрозмовників FT пояснив, що санкції потрібні, щоб «переконатися, що партнери не змінять свою думку у гіпотетичному майбутньому». У проекті резолюції йдеться, що країни G7 і надалі скорочуватимуть використання російських енергоносіїв, у тому числі запобігаючи «повторному відкриття шляхів, раніше закритих внаслідок використання енергії Росією як зброя».

Санкції навряд чи негайно вплинуть на постачання газу, що діють, але підкреслюють «глибоку рішучість у Брюсселі зробити постійним швидкий і болючий поворот від десятиліть залежності від російських енергоносіїв».

Повідомлялося, що представники держав-членів ЄС на зустрічі у Брюсселі не змогли досягти згоди щодо 11 пакету санкцій проти Росії.