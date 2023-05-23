В Києві проведуть військові навчання, можливий рух важкої техніки

Містян та жителів околиць просять не лякатись.

Підрозділи угруповання сил та засобів оборони Києва проведуть військові навчання у місті та області з 23 по 25 травня 2023 року, повідомили у Сухопутних військах України, інформує ZN.ua .

© 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка/facebook

Заплановано, що до тренувань залучать підрозділи особового складу, штатну військову техніку та озброєння. Метою тренувань буде нарощування бойових та оперативних спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

В командуванні попереджають, що під час навчань в столиці та на околицях будуть переміщувати особовий склад та можливий рух важкої військової техніки.

«Просимо громадян зберігати спокій та не повідомляти у соціальних мережах про переміщення техніки та особового складу», - йдеться у повідомленні.